شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يجتمع مع ابنيه محمد ورامى فى 3 أعمال فنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة عيد ميلاد الزعيم عادل إمام غدا الأربعاء 17 مايو، وهو التاريخ الذى من خلاله يسجل 60 عاماً على مسيرة الزعيم فى الفن المصرى، والذى أثر فى وجدان أجيال كثيرة، وقدم أعمالا وإرثاً فنياً يصعب تحقيقه فى القرن الحالى، خلال السطور التالية، نرصد تعاون الزعيم عادل إمام مع ابنيه محمد والمخرج رامى إمام، وهم كالتالى..

قدم الزعيم فيلم "حسن ومرقص" عام 2008، وكان بداية انطلاقة ابنه محمد إمام ومن إخراج رامى إمام، وشارك فى بطولته كل من عمر الشريف، ولبلبة، وهناء الشوربجى، إدوارد، يوسف داوود، شيرى عادل، وآخرين.

كما اجتمع الثلاثى فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2012 من إخراج رامى إمام ، ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، خصوصا أن محمد إمام شارك فى بطولته بدور أحد افراد العصابة التى كان يترأسها ناجى بيه عطالله.

كما اجتمع الزعيم مع ابنيه محمد ورامى في مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، وشارك في بطولته كلا من لبلبة، محمد إمام، لطفى لبيب، ادوارد، تارا عماد، وأخرون، إخراج رامى إمام.