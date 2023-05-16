شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم المخرج الأسترالي أليكس بروياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل المخرج الأسترالي ذا الأصول اليونانية أليكس بروياس، أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا في امريكا وأستراليا .

"أليكس" ولد في مصر، حيث كانت تعيش عائلة والده بها وغادرها في الثالثة من عمره ليعيش مع أسرته في أستراليا.

يقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان : إن المهرجان سيخصص قسما خاصا يعرض خلاله مجموعة من أهم الأفلام التي قدمها "بروياس " للسينما والتي تنتمي جميعها لنوعية الخيال العلمي والفانتازيا.

وذكر أنه في عمر الواحد والثلاثين ، صنع " بروياس "واحدا من أهم أفلام الأبطال الخارقين وهو "الغراب" The Crow والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم وفاة بطل الفيلم براندون لي (ابن بروس لي) بإصابة أثناء التصوير.

وأضاف : في عمر الخامسة والثلاثين، قدم فيلمه "مدينة مظلمة" Dark City 1998 وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي النوار وهي نوعية أفلام إنتشرت في الأربعينات والخمسينات وعادت مرة أخرى في فترة التسعينات ليحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا . وهو الفيلم الذي أثر في الكثير من أفلام الخيال العلمي التي صنعت بعده في السينما الأمريكية منها سلسلة أفلام "ماتريكس".

وتابع : قدم أيضا فيلم الخيال العلمي "أنا.. إنسان آلي" I, Robot 2004 بطولة ويل سميث والذي نجح نجاحا كبيرا في كل أنحاء العالم وفيلم "المعرفة" Knowing 2009 بطولة نيكولاس كيدج وفيلم Gods of Egypt 2016 بطولة جيرارد بتلر.

وأشار"عبد الرحيم " إلي تأثره في أسلوبه البصري على الإضاءة الخافتة والظلال والصورة الضبابية وهي أساليب تعتمد على التخطيط والتنفيذ أثناء التصوير وفي مرحلة المونتاج. بالإضافة إلى استخدام خدع بصرية جديدة ومبتكرة وسرد ينتمي إلى فن الكوميكس وروايات الخيال العلمي.

وواصل: تأثر" بروياس" بمخرجين السينما العالميين الكبار الذين أسسوا السريالية والتعبيرية والخيال العلمي في السينما بينما كان له تأثيرا كبيرا على مخرجين الخيال العلمي والفانتازيا في القرن الواحد والعشرين.