روبن أوستلوند: بالتأكيد أفضل الفوز بالسعفة الذهبية على الفوز بالأوسكار

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القاهرة - سامية سيد - سئل المخرج روبن أوستلوند الفائز بالسعفة الذهبية مرتين، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم قبل بدء مراسم افتتاح المهرجان خلال الساعات المقبلة، عن أيهما يفضل، الفوز بالسعفة الذهبية أم الفوز بـ جائزة الأوسكار، فـ أجاب أوستلوند قائلا:" هذا اختيار سهل، بالتأكيد أفضل الفوز بالسعفة الذهبية على الفوز بجائزة الأوسكار".



روبن أوستلوند

وكان قد وصل أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76، لـ محيط المهرجان استعدادا لحفل الافتتاح الذى سيقام خلال ساعات.

على أن تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

وسيكون البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.