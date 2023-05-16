شكرا لقرائتكم خبر عن متى سيقام الحفل الختامى لمهرجان كان السينمائى الدولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقام الحفل الختامى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ76، يوم السبت 27 مايو الجارى فى تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت فرنسا، و7.30 بتوقيت مصر، على أن يبث على الهواء مباشرة على قناة France 2 وعلى قناة Brut الدولية.

على أن يتم عرض آخر أفلام مهرجان كان السينمائى فيلم الإنيميشن Elemental، يوم الختام فى Grand Théâtre Lumière Auditorium، يسير الفيلم جنبًا إلى جنب مع ثنائى غير متوقع Ember و Wade، في مدينة يعيش فيها سكان النار والماء والأرض والهواء معًا، وبالتالي فإن الثنائى على وشك اكتشاف شيء أساسي، وهو مقدار القواسم المشتركة بينهما.



Elemental

على أن تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

وسيكون البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.