شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم جومانا مراد بعد نجاحها فى دراما رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الخليج 365 بالفنانة جومانا مراد وبنجاحها في مسلسل "عملة نادرة" في دور "دميانا"، حيث منحها الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 درع الخليج 365، وذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجريدة، حضرتها الكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي والمشرف على تليفزيون الخليج 365، والزملاء بقسم الفن، علي الكشوطي رئيس قسم الفن، والكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر ومحمد زكريا وعماد صفوت ولميس محمد ووداد خميس.



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"



الخليج 365 يكرم جومانا مراد عن دورها في "عملة نادرة"

مسلسل عملة نادرة عرض على قناة CBC وعلى Watch it في رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.