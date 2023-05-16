شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي يحرج بري لارسون فى مؤتمر لجنة تحكيم مهرجان كان بسبب جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الممثلة العالمية بري لارسون، عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم قبل بدء مراسم حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76، للحرج بسبب سؤال وجه لها من قبل أحد الصحفيين، حيث سألها عن نيتها في مشاهدة فيلم الافتتاح الدراما الفرنسي Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب.



برى لارسون

ولكن أجابت لارسون بـ توتر، قائلة:"هل تسألني أنا هذا السؤال؟، أنا آسفة، أنا لا أفهم العلاقة، ولماذا أنا على وجه التحديد".

وأنهت لارسون إجابتها قائلة:" سأراه عندما أراه، ولا أعرف كيف أشعر حيال ذلك بصراحة".



برى لارسون

وكان قد وصل أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76، لـ محيط المهرجان استعدادا لحفل الافتتاح الذى سيقام خلال ساعات.

على أن تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، ويستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتي من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

وسيكون البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.