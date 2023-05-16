شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم افتتاح مهرجان كان لـ جونى ديب Jeanne du Barry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى الدولى على موقع فيس بوك، عن بوستر جديد لـ فيلم الافتتاح الذى سيقام اليوم Jeanne du Barry، لـ الممثل العالمى جونى ديب، والممثلة والمخرجة مايوين التى تشارك ديب بطولة العمل.



Jeanne du Barry

على أن تبدأ اليوم الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، وتستمر فى الفترة من 16 إلى 27 مايو الجارى، على أن يبدأ فى تمام الساعة 9.30 مساء بالتوقيت الفرنسى، و8.30 مساء بالتوقيت المصرى، ويشارك نحو 35 ألف مشارك من حول العالم فى الحدث الذى سيقام فى فرنسا، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات من الاحتياطات بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بفيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتى من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض فى دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

وسيكون البوستر الرسمى لمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.