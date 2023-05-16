شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب ينعيان المخرج هشام شربتجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج السورى هشام شربتجى الذى رحل بعد رحلة عطاء أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية .

توفى المخرج السورى هشام شربتجى عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وشربتجي مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة.

وحصل الراحل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية) بالقاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.