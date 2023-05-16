شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة للجزء الثاني من Extraction لـ كريس هيمسوورث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن بوسترات خاصة بالجزء الثاني من فيلم Extraction للنجم العالمي كريس هيمسوورث، المقرر طرحه 16 يونيو 2023، بعد غياب اكثر من عامين عن طرق الجزء الأول الذى حظي بعدد مشاهدات بالملايين، حيث يجسد هيمسوورث شخصية تايلر ريك.

ومن المقرر ان يناقش الجزء الثاني، عودة ريك كعضو في القوات الخاصة الأسترالية بعد تكليفه بمهمة قاتلة جديدة، وهي إنقاذ أسرة رجل عصابات جورجي عديم الرحمة من السجن الذي يحتجزون فيه، يتولى سام هارغريف إخراج العمل ومن تأليف جو روسو، وتعود الممثلة غلشيفته فراهاني بنفس الدور من الفيلم الأول، إلى جانب كل من آدم بيسا وأولغا كوريلينكو ودانيال برنهاردت وتيناتين دالاكيشفيلي.



Extraction2



Extraction 2