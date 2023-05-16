شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب وكاثرين زيتا جونز وابنتها في مهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 النجوم العالميين جوني ديب وكاثرين زيتا جونز ومايكل دوجلاس وابنتها كاريس زيتا دوجلاس بيير ريشار والمخرجة مايوين ونعومى كامبل.



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان



مهرجان كان

وكان سبق وحضرت هيلين ميرين وإيل فانينغ و بوم كليمنتيف ولجنة تحكيم المهرجان، بول دانو، بري لارسون، مريم التوزاني، دينيس مينوشيه، رانجانو نيوني، عتيق رحيمي، داميان زيفرون، جوليا دوكورناو، إضافة إلى جونج لي و إيمانويل بيار.



الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، تستمر من اليوم الثلاثاء إلى 27 مايو الجارى، ويشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

و البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، تتصدره صورة الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.