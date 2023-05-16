شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني لـ "مدرسة الروابي" والإعلان عن طرحه قريباً.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسلسل مدرسة الروابي، الذى يعرض عبر المنصة الامريكية نتفليكس، عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني الذى استغرق تصويره 60 يوماً في عملية التصوير، وبعد فترة توقف دامت لاكثر من عامين، حيث نشرت المنصة صوراً لكواليس التصوير لتعلن الانتهاء رسمياً، مع الإعلان عن موعد طرح الموسم الجديد قريباً.

وظهر في التريلر الجديد عودة شخصية "مس عبير" المحبوبة، التي ظهرت وهي تحاول فتح حساب "تيك توك" خاص بها لأول مرة، حيث بدت بأسلوبها التقليدي والعفوي جاهلةً تماماً بكيفية استخدامه أو حتى نطق اسم التطبيق بالشكل الصحيح، لتدفع بعد ذلك الكاميرا بيدها لتتمكن من استكمال يومها الأخير في تصوير المسلسل.



جانب من كواليس التصوير

الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، فكرة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، ومن إخراج تيما الشوملي.