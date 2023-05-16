شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد وتيام قمر وأبطال "الصف الأخير" يحتفلون بعرضه الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان بيومي فؤاد والفنان تيام قمر وأبطال فيلم " الصف الأخير" بعرضه الخاص الذي أقيم اليوم بإحدى سينمات المعادي وسط حضور الأهل والأصدقاء، وحضر من أبطال الفيلم الفنان محمد عبد العظيم وأمجد عادل ، وهاني المتناوي ، ومريم سعيد صالح.

وكان قد طرح صناع فيلم "الصف الأخير" الإعلان الرسمى الأول له، قبل انطلاقه فى دور العرض السينمائية ، وكشف الإعلان الرسمى عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة .

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن .