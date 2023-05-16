شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية إيناس جوهر تحضر عزاء صديقة حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل الإذاعية الكبيرة إيناس جوهرة عزاء الإذاعية الراحلة صديقة حياتي والذي يقام بمسجد عمر مكرم، ويستقبل العزاء ابنها مطرب الراب أبيو يوسف، كما حضر كل من السيناريست شهيرة سلام والاعلامية درية شرف الدين، المطرب على لوكا وابو الانوار.

وحرص على حضور عزاء الاعلامية صديقة حياتي الذي يقام بمسجد عمر مكرم كل من الإعلامي يوسف الحسيني والإعلامي شريف نور الدين وأحمد بهاء عضو فرقة شارموفرز.

كما حضر كل من ميرفت القفاص زوجة الراحل عمار الشريعي، أماني عبد السلام، مريم بدر تيسير، داليا حسن، خالد حجازي مدير عام الإعداد والتنفيذ في الفضائية المصرية، وليد التاجي نائب رئيس الفضائية المصرية، أشرف السقا مدير عام البرامج بالفضائية المصرية، والإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى المصرية.

وبدأ منذ قليل عزاء الراحلة الإعلامية والاذاعية صديقة حياتى، بمسجد عمر مكر بمنطقة وسط البلد، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضى .

ورحلت عن عالمنا السبت الماضى الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، حيث أعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين، وأيضًا مجموعة من تلاميذها في مجال الإذاعة، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

وعملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة، وهى والدة مطرب الراب أبيوسف.

وكانت قد نعت الإعلامية والفنانة اسعاد يونس الراحلة قائلة "وداعا رفيقة الدرب صديقة حياتى الغالية رافقتها سنين طويلى وليالى في استوديوهات الهوا واروقة مكاتب إذاعة الشرق الأوسط وتعلمت منها الكثير كانت ونعم الصديقة والاستاذة وداعا يا حبيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون".