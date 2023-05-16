شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى وإنجى وجدان وشريف نور الدين أول الحضور فى عزاء صديقة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على حضور عزاء الإعلامية صديقة حياتي الذي يقام بمسجد عمر مكرم كل من الإعلامي يوسف الحسيني، والإعلامي شريف نور الدين، وأحمد بهاء عضو فرقة شارموفرز.

كما حضر كل من ميرفت القفاص زوجة الراحل عمار الشريعي، أماني عبد السلام، مريم بدر تيسيير، داليا حسن، خالد حجازي مدير عام الإعداد والتنفيذ في الفضائية المصرية، وليد التاجي نائب رئيس الفضائية المصرية، أشرف السقا مدير عام البرامج بالفضائية المصرية، والإعلامية منة الشرقاوي مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر بالقناة الأولى المصرية.

وبدأ منذ قليل عزاء الراحلة الإعلامية والاذاعية صديقة حياتى، بمسجد عمر مكر بمنطقة وسط البلد، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضى.

ورحلت عن عالمنا السبت الماضى الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، حيث أعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين، وأيضًا مجموعة من تلاميذها في مجال الإذاعة، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

وعملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة، وهى والدة مطرب الراب أبيوسف.

وكانت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس نعت الراحلة قائلة: "وداعا رفيقة الدرب صديقة حياتى الغالية، رافقتها سنين طويلة وليالى في استوديوهات الهوا وأروقة مكاتب إذاعة الشرق الأوسط، وتعلمت منها الكثير كانت ونعم الصديقة والأستاذة وداعا يا حبيبة وإنا لله وإنا إليه راجعوان".

وقدم كل من النجمة زينة ومطربو الراب عفروتو ومروان موسى، التعازى لمطرب الراب أبيوسف لوفاة والدته الإعلامية صديقة حياتى.

وكتبت مؤخرا زينة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الإعلامية الكبيرة صديقة حياتى والدة أبيوسف في ذمة الله، البقاء والدوام لله في وفاة والدتك الغالية ربنا يرحمها".