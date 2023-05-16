شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يدعم إبنه في العرض الخاص لـ"الصف الأخير" ويهتف باسمه مع أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على حضور العرض الخاص لفيلم " الصف الأخير " من بطولة ابنه تيام قمر ، والفنان بيومي فؤاد، وأخذ يهتف مع أصدقاء تيام باسمه وسط فرحة عارمة للحضور ، كما حرص علي الحضور كل من الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى، والفنان أحمد كمال ، والمخرج ناصر عبد المنعم ، والفنان عمرو عبد العزيز ، والأب بطرس دانيال.

وكان قد طرح صناع فيلم "الصف الأخير" الإعلان الرسمى الأول له، قبل انطلاقه فى دور العرض السينمائية ، وكشف الإعلان الرسمى عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة .

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن .