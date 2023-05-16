شكرا لقرائتكم خبر عن عقل يسع أمة.. خالد النبوى يكشف كواليس تحضيره لشخصية الإمام الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية لميس الحديدى النجم خالد النبوى، فى برنامجها "كلمة أخيرة"، فى حلقة اليوم الثلاثاء، وخلال الحلقة تحدث النبوى عن استعداده لشخصية الإمام الشافعى ضمن أحداث مسلسل "رسالة الإمام"، وكواليس تحضيره لها، قائلا إن أبرز ما لفت انتباهه فى سيرة الإمام ما قيل عنه بأنه عقل يسع أمة، كما لفت انتباهه أنه الوحيد بين الأئمة الذى يمتلك ديوانا للشعر.



خالد النبوى

وأضاف النبوى: "كنت قلقان لآخر يوم تصوير وكنت بذاكر لآخر مشهد، قضيت 10 أشهر من التعلم فى الكتب والحديث مع الآخرين حول الشخصية، فقد كان الإمام الشافعى حروفه من نور، كان بيشغلنى كيف استطاع أن يتغلب على نفسه بحسن معاملة عدوه، وقالوا عنه إنه كان فتنة وهو يتحدث، وبسيط، وجميل، ومن هنا بدأت أتفهم الشخصية.

ووجه النجم خالد النبوى الشكر لكل فريق عمل المسلسل قائلا: "مش هقدر أوفيهم حقهم، بشكر محمد السعدى على إصراره إنى أعمل الشخصية، كل الشكر إلى المخرج الكبير الليث حجو اللى احنا كسبناه فى مصر، وبشكر طبعا الشركة المتحدة على دعمها هذا العمل".