أيتن عامر تفاجئ الجمهور بلوك غريب… شاهدوا كيف تحولت لنُسخة من سيرين عبدالنور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 11:51 مساءً - نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

ظهرت آيتن عامر بإطلالة كلاسيكية جذابة فارتدت فستان طويل مكشوف الاكتاف وظهرت بشعر طويل واعتمدت ان يكون منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات واضحوا مدي التغيير الكبير في ملامحها، وأوضحوا أنها أصبحت تشبه الفنانة اللبنانية «سيرين عبد النور».

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: “إيه القمر ده” “سلطانة زمانك” “أميرة من أميرات ديزني”.

فيلم “ساعة إجابة”

يُذكر أن آخر أعمال أيتن عامر “فيلم ساعة إجابة” الذي يعرض حاليًا بالسينمات ضمن سباق أفلام عيد الفطر.

وشاركها البطولة عدد كبير من النجوم ومنهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال و فكرة الفيلم من تأليف أحمد شيكو ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

أيتن عامر ضيفة شرف في الكبير أوي 7

من ناحية أخرى ، ظهرت آيتن عامر في موسم رمضان 2023 المنقضي كضيف شرف في مسلسل “الكبير أوي 7”.

قدمت آيتن عامر دور “شروق كلنا معا” اليوتيوب التي تتفق مع “جوني” على خداع متابعيها من خلال توهمهم أن هناك قصة حب بينهم لزيادة المشاهدات والتفاعل على حساباتها ، في حلقات. التي توضح كذبة وسائل التواصل الاجتماعي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

أحمد مكي ، محمد سلام ، بيومي فؤاد ، هشام إسماعيل ، حاتم صلاح ، رحمة أحمد ، مصطفى غريب ، حسين أبو حجاج ، سما إبراهيم وعبد الرحمن حسن ، يشاركون في بطولة مسلسل “الكبير أوي 7” ، وعدد من ويظهر ضيوف الشرف منهم نور وأحمد السقا وكمال أبو رية ، وقد كتبه مصطفى. صقر وإخراج أحمد الجندي.

أيتن عامر تعود إلى الدراما ببطولة مطلقة

من ناحية أخرى، تعود أيتن عامر إلى الدراما بعد غياب عامين منذ أن قدّمت مع الفنان أكرم حسني مسلسل “مكتوب عليا“، والذي عُرض في رمضان قبل الماضي، حيث تستأنف تصوير دورها في مسلسل “الناقور” للمخرج عادل الأعصر، وهو البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما، وذلك بعد تعاقدها عليه قبل رمضان الماضي وبدء تصوير مشاهد عدة توقف العمل بعدها بسبب ارتباط بعض نجومه بأعمال أخرى، وهو يتكوّن من 30 حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.

ويشارك أيتن عامر ومحمد رياض في بطولة “مسلسل الناقور“، كلٌ من: طارق عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، هبة عبد العزيز، ناصر سيف، أحمد عبد الله محمود وآخرين، وهو من تأليف طارق بركات، وتدور أحداثه حول السحر والخوف الذي يتملّك نفوس أصحابه، بسبب الأفعال غير السوية التي يقومون بها، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

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