شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: عادل إمام تربع على عرش النجومية 50 سنة ولن يأتى بعده أحدا مثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إلهام شاهين: "أنا من عشاق عادل إمام على المستوى الفنى والإنسانى، وتعلمت منه الكثير، فهو لا يتحدث كثيرا لكن نتعلم منه أكثر"، لافتة إلى أن له مواقف عظيمة وهو أول من قدم مجموعة أفلام ضد الإرهاب والمتاجرين فى الدين.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أعماله تتحدث عنه، وهو الفنان الوحيد الذى كانت تأتى له طائرات شارتر من عدد كبير من الدول لرؤية مسرحياته، مما كان يرفع مستوى السياحة، فهو قدم الكثير لمصر والمصريين والوطن العربى كله.

ولفتت إلهام شاهين إلى أنه فى أى دولة سافرت إليها حول العالم يقابلنى جاليات عربية ويقولوا لى: "سلميلنا على عادل إمام"، موضحة أنه شاغل كل بيت مصرى، والوحيد فى مصر تربع على عرش النجومية لمدة 50 سنة، فهو ليس شبيه أحد، ولا يقلد أحدا ولن يأتى بعده أحد مثله.

وتابعت إلهام شاهين: "عادل إمام يطغى على أى فيلم"، موضحة أن دورها فى فيلم الهلفوت (خضنى) عندما رأيته لأننى سأقوم به أمام الزعيم، وهو أول فيلم فى حياتى كان معه، وفخورة بمشاركتى معه فقد ساعدنى جدا وقال لى: "أنا بتحدى بيكى" ووقف بجوارى، وأخذت أول جائزة فى حياتى بأحسن ممثلة كانت مع عادل إمام وبسبب دعمه لى.