شاهد| منزل أروى اليمنية أفخم وأشيك منزل فى الوسط الفني!.. وأعرف من هو زوجها المليونير المشهور؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:43 صباحاً - يتميز ديكور منزل الفنانة أروى اليمنية بالفخامة والطراز العصري في نفس الوقت، ونرى ذلك من خلال اختيارها للأثاث والصمديات التي ابتاعتها من مختلف دول العالم، خلال سفراتها التي كانت تقوم بها.

ديكور منزل أروى اليمنية

يروي ديكور مدخل المنزل الكثير عن شخصية اصحاب البيت، لهذا اهتمت أروى بمدخل منزلها بما يلائم ذوقها الراقي ووضعت كونسولاً باللون البني، مع مرآة كبيرة مزخرفة بإطار خشبي.

غرقة الجلوس

في منزل أروى اكثر من غرفة جلوس، حيث اختارت كنبة باللون البيج مع أرائك مقابلة لها من اللون نفسه، وقامت بكسر اللون بوسائد صفراء.

لم تنس أروى وضع مصباح أبيض اللون في غرفة المعيشة الخاصة مع ضوء ليد ابيض، مع قاعدة للمصباح مصممة بحرفية، مما يبرز أناقة التصميم.

غرفة جلوس جلدية

اختارت أروى أيضاً غرفة جلوس بمقاعد جلدية باللون الأسود، وهو ما أضفى فخامة لا مثيل لها مع قطع الأثاث الأخرى التي اختارتها لمنزلها.

صالون أفريقي

كما اختارت أروى أن تأخذنا في رحلة إلى البراري وخيوط الشمس الذهبيّة ودفء افريقيا من خلال صالون منزلها الذي اختارته من الطراز الافريقي الذي يُعرف بنعومته وقوّته في آن واحد!

وينعم هذا الصالون بإطلالة مباشرة على الحديقة الخارجية، من خلال واجهات الزجاج الضخمة. كما يشهد على أعمال الخشب بصورة فنيّة في تصميم السقف العالي. كذلك، يعكس الجدار المكسو بقطع الحجارة التي تحوط الموقد أجواء افريقيا.

غرفة النوم

من خلال فيديو نشرته اروى، نراها وهي جالسة إلى سريرها الذي يتميز بظهر أبيض اللون وإلى جانبه مصباح ليلي بإضاءة مودرن. أما الحائط خلف السرير فيظهر مشهدية ناعمة لاشجار لنباتات ذهبية باعتة على خلفية بيضاء، مع عناصر ديكور تتمثل بقضبان من الخشب، هو نفسه خشب باب الغرفة البنّي اللون.

حمام فخم

تختلف الحمامات عن بعضها، منها ما هو مودرن ومنها ما هو كلاسيك، وأروى اختارت حماماً كلاسيكياً جمع بين الأبيض والأسود الأنيق.

عائلة أروى اليمنية

يُشار أن الفنانة أروى تزوجت من رجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري وهو مدير إنتاج في قناة الـ MBC1، في العام 2011، ورزقت منه في العام 2012 بطفلتها الوحيده التى اسمتها ” نورا “، وتعيش معه حياة سعيدة وأجواء عائلية أكثر من مميزة، لأن علاقتهما قبل الزواج كانت تدور حول الحب والمعرفة السابقة.

ما لا تعرفه عن أروى اليمنية

ولدت أروى بدولة الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، وانتقلت إلى القاهرة في العام 1986م، حيث استكملت دراستها في الهندسة المعمارية، رغم أن أروي كانت تريد الالتحاق بمعهد الموسيقى إلا أن أهلها رفضوا وطلبوا منها أن تمارس الفن كهواية، واكتشف موهبتها الملحن يوسف مهنا وهي ما زالت تدرس، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات.

الصدفة التي لعبت دورا في تعريف الجمهور بأروى بشكل أكبر، حيث أنها بعد انتهائها من تقديم فقرتها، التقاها كل من الإعلامي عمرو أديب ونيرفانا، بلقاء كان من المقرر أن يدوم عشر دقائق، إلا أن خطأ فنّيا في التحضير لوصلة الفنان الذي يليها، واستمر اللقاء معها لمدة نصف ساعة، تمكنت فيها أروي من تقديم شخصيتها كمغنية ومحاورة جيدة أمام الناس. وبعد هذا اللقاء اختارت إيمان اسما مستعارا لها وهو أروى وذلك لتفصل بين عملها المهني وعملها الفني.

من هنا بدأ اسم الفنانة أروى يتردد بين المعجبين وبدأت انطلاقتها الفنية في ذلك العام لتستكمل مشوارها الفني وتحصد ثمار نجاحا عاما بعد عام. وصلت أروى إلى أعلى مراتب النجومية وذاع صوتها في جميع أقطار البلاد العربية وحصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية كملكة اليمن وفيروز اليمن وزهرة الخليج وسفيرة الأغنية اليمنية.

بدأت الفنانة أروى الغناء منذ حولي 12 سنوات ورصيدها الفني حتى اليوم وصل لأكثر من 4 ألبومات وعدد من الأغاني المطروحة للمناسبات كعيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية. اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع الحضرمي والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية.

كما اشتهرت الفنانة أروى على صعيد برامج التلفاز حيث قدمت برنام “آخر من يعلم” على شاشة ال MBC1 وقد لاقت رواجاً كبيراً من الجمهور ومتابعة شيقه حيث كان له نكهته الخاصة.

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