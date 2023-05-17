نانسي عجرم تفاجئ الجميع بعمرها الحقيقي.. والجمهور: “معقولة انها في هذا السن”؟!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 02:43 صباحاً - استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً على الصعيد المهني والفني وتصبح رقماً صعباً في عالم الموسيقى، ولكن ذلك لم يمنعها من منح عائلتها الدفء والحنان والأمان، وأن تكون أماً بكل معنى الكلمة.. نانسي عجرم التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40، تحتفل أيضاً بمحبة العائلة والجمهور وحتى زملائها الفنانين.

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة

قررت نانسي هذا العام أن تحتفل بأسلوب مختلف، فشاركت منذ أسبوعين فيديو على صفحتها على «إنستجرام»، بعنوان “هالسنة رح نعيّد سوا”، طلبت فيه من الفانز أن يرسلوا أسئلتهم لتجيب عنها اليوم بهذه المناسبة وترد على المعايدات.

نانسي عجرم لا تزال بانتظار مروان خوري

وبالفعل انتقلت نانسي إلى خاصية الستوري اليوم لترد فيها على أسئلة المتابعين، وأجابت على أحد الأسئلة وأكدت فيه أنها لا تزال بانتظار مروان خوري للتعاون معه. لن تصور نانسي المزيد من أغنيات Nancy 10 على طريقة الفيديو كليب بسبب انشغالاتها.

أكدت نانسي بأن زوجها فادي الهاشم يقدم لها الدعم ولا يشعر بالغيرة عليها بل يغار على نجاحها، أشارت إلى أن لا مشاكل بينها وبين زوجها باستثناء ما يتعلق بأولادهما ومستقبلهم.

أول من عايد نانسي وقبل يومين من عيد ميلادها، باسم مغنية الذي غرّد لها مستعيناً بأغنية ملحم بركات: “بعيدك يل أنت العيد بتضوي الفرحة الدني، وبيتمنولك بالعيد تعيشي مية سنة”، وأرفق تعليقه برموز تعبيرية عبارة عن قلوب حمراء.

“كل سنة وأنتِ ناجحة ومتألقة ومبدعة عقبال المية حب ونجاح وصحة”، بهذه الكلمات عايدت جيني إسبر نانسي بعيد ميلادها.

“انشالله كل سنة وأنت بنجاح وتألق، العمر كله”، هكذا عايدت نجوى كرم نانسي التي استغلت الفرصة لتبارك لنجوى صدور ألبومها الجديد وكتبت: “مبروك الألبوم الجديد وانشالله النجاح يضل حليفك”.

عزيز الشافعي عايدها وردد “سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا نانسي”، لتشكره نانسي كاتبةً: “شكراً صديقي، كتير محمسة لعملنا الجاي هالصيف”.

“كل سنة وانتي النجمة الغالية على قلبي، كل سنة وانتي أطيب وأنجح وأحلى وحدة يا حبيبة قلبي ربنا يحميكي ويحافظ عليكي”، بهذه الكلمات النابعة من القلب عايدت لطيفة التونسية نانسي التي ردت معلقةً: “وأنت الصديقة الي بحبها ودايماً بفكر فيها”.

من بين الشخصيات التي عايدت نانسي اليوم ماغي بو غصن: “عقبال المية سنة نجاح مستمر وصحة دايمة نانسي الحلوة، يخليلك عيلتك وتبقي بهالنشاط اللي بينشاف الحال فيه”، ولم تتردد نانسي بالاشادة بماغي وكتبت: “وتبقي بالنجاح اللي تعودنا عليه ماغي بيلبقلك”.

رسالة أخيرة من نانسي عجرم في يوم ميلادها

وشكرت نانسي عجرم جمهورها في مقطع فيديو أخير على دعمهم والكلام الجميل بمناسبة عيد ميلادها الذي صودف اليوم 16 مايو، وعلقت عليه “رسالة أخيرة من قلبي للكل”.

وظهرت نانسي في الفيديو وهي تحمل ابنتها ليا أصغر بناتها الثلاثة والمعروفة أنها المدللة جدا لدى نانسي، وقالت: “في نهاية هذا اليوم أريد أن أقول شكراً للجميع على الدعم الكبير الذي قدمتوه ولم يتوقف من بداية هذا اليوم.. من الفانز والمحبين والصحافة وكل شخص كتب ولو حتى كلمة حب”.

وتابعت نانسي عجرم حديثها قائلة، “وفي يوم عيد ميلادي، إذا أريد أن أتمنى أمنية، سأقول ان شاء الله نبقى مجموعين على طول لأن النجاح برفقتكم أحلى، ومعكم سنحقق الكثير من الأحلام”.

نبذة عن نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج “نجوم المستقبل” وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان “محتجالك”، ومن ثم “شيل عيونك عنى” عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث “يا سلام” عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية “أخاصمك آه” وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

أحدث أعمال نانسي عجرم

وطرحت النجمة نانسى عجرم، منذ أشهر قليلة، أغنيتها الجديدة “يا عيد”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

كذلك طرحت نانسي مؤخرا، أحدث أغانيها “على شانك” وتجاوز عدد مشاهديها 17 مليون مشاهدة منذ طرحها، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور.

كذلك طرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “بدي حدا حبو”، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

يُذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “آخر إصدار” الخاصة بالفيلم المصري “شوجر دادي” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

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