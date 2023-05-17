شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم "أولاد حريم كريم" بعد انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة زينب عزيز عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم أولاد حريم كريم للمخرج على إدريس، والذى انطلق تصويره مطلع هذا الأسبوع بعد فترة كبيرة من التحضيرات، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أن القائمة تضم كلاً من مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن.

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2055 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

وكان مصطفى قمر قد تحدث عن فيلم أولاد حريم كريم" فى تصريحات لـ"الخليج 365" وقال: "فكرة العمل حلوة وممتعة، وتحتمل أن يكون لها جزء ثان، وأهم ما يميز هذا الفيلم أنه أصبح جزءًا من البيت المصرى منذ عرضه للمرة الأولى وحتى الآن، ودائمًا يتم إذاعته عبر القنوات فى كل الأعياد والمناسبات، كما أنه له قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا ما حمسنى بشدة أن يكون هناك جزء ثانى منه، كما أنه إذا تم تنفيذه بالطريقة التى أتوقعها قد نقدم جزءًا ثالثًا منه لأن قماشته تتحمل.