شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عاما من الإبداع الفنى.. عادل إمام "نجم الجماهير" إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم عادل إمام بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962، بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.



عادل إمام

ولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية

من مواليد 17 مايو 1940

انتقل إلى حى السيدة زينب وهو صغير

كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية

حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة

التحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962

قدم مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 فى دور دسوقى أفندى

فى السينما بدأت نجوميته فى فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968

انطلاقته كنجم مسرحى بدأت مع مدرسة المشاغبين عام 1971

أسندت له أدوار البطولة منذ عام 1972 ولايزال على القمة