شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رأى كوكب الشرق أم كلثوم فى الفنانة وردة فى ذكرى رحيل الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما سُئلت أم كلثوم عن رأيها فى المطربة وردة الجزائرية، التى يحل اليوم ذكرى رحيلها، قالت كوكب الشرق: "وردة دى ربنا إداها صحة فى الجسم والصوت بس تحس إنها معندهاش فرامل يعنى لو اندمجت أوى تردح".

رأى أم كلثوم فى المطربة وردة لم يخرج للنور إلا بعد وفاتها بناء على طلبها حينما سألها الكاتب الكبير أنيس منصور عن رأيها في عدة مطربين ومطربات ممن عاصروها منهم نجاة وفايزة ومحمد قنديل ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، فقالت مثلا عن شادية: صوت مصري مالوش مثيل بنت مصرية، بنت بلد كده ولازم لما تسمعها تحبها، وقالت عن صباح: صوت مميز بس بيضيع نفسه ولازم تجتهد لأنها نجحت ولو نزلت من نظر الناس صعب ترجع تانى، أما نجاة فكان رأيها فيها: نجاة كانت تعجبني زمان لما كانت بتختار ألحان تليق على صوتها إنما دلوقتي هي بتقبل ألحان عالية على إمكانيتها الصوتية وهي مينفعش تعلي صوتها أصلا، وقالت الست عن عبد الحليم حافظ: ده شخص مجتهد وذكى.

وردة الجزائرية ولدت في 22 يوليو 1939 ورحلت فى 17 مايو 2012، وكانت قد مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها، وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا، ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها، وكانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا.

جاءت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي" ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة ، وطلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت "الوطن الأكبر".