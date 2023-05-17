شكرا لقرائتكم خبر عن فستان منى زكى فى "كان" لزهير مراد مستوحى من "تحت الوصاية" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت النجمة مني زكي الأنظار أثناء حضورها فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائي أمس، حيث ظهرت بإطلالة مميزة للغاية وهوما جعلها حديث السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية، وارتدت مني فستان مستوحاة من أحدث مسلسلها الأخير "تحت الوصاية"، والفستان الذي صممه مصمم الأزياء العالمي زهير مراد يحمل رسومات مراكب صيد لونه مزيج من ألوان البحر المتقلبة، وهو ما جعل إطلالة مني مميزة للغاية.



مني زكي باطلالة مميزة



مني زكي بفستان مستوحاه من احداث تحت الوصاية



مني زكي بفستان من تصميم زهير مراد



مني زكي

ويأتى حضور منى زكى للمهرجان بعد تألقها في مسلسل " تحت الوصاية". الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى الدولى، تستمر من اليوم الثلاثاء إلى 27 مايو الجارى، ويشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

ويفتتح المهرجان اليوم بـ فيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جوني ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، ويمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق من زوجته السابقة أمبر هيرد، فيلم الدراما التاريخية من إخراج مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض الفيلم في دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

و البوستر الرسمى لـ مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، تتصدره صورة الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.