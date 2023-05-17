شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المخرج هشام شربتجي اليوم بعد صلاة العصر بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا أمس المخرج السوري الكبير هشام شربتجي بعد معاناته من المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر من مسجد "المزة الكبيرة" بدمشق، ويدفن بعدها في مقابر أسرته.

يُعد هشام شربتجي أحد مؤسسي صناعة الدراما في سوريا، وأحد أبرز المخرجين السوريين، إذ ولد في 2 مارس عام 1948،في حي المهاجرين بدمشق، ثم سافر إلى مصر ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر حيث حصل على درجة البكالوريوس، وبعدها قام بالسفر إلى ألمانيا وتابع دراسته الفنية هناك وحصل على ماجستير في المسرح.



هشام شربتجي

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته، ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.

ونعت نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج السورى هشام شربتجى الذى رحل بعد رحلة عطاء أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية .