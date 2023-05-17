شكرا لقرائتكم خبر عن مي سليم بعد نجاتها من حادث سير: الحمد لله الذى وهبنا الحياة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة مي سليم الشكر إلى كل جمهورها بعد سؤالهم عنها بعد حادث السير الذي تعرض له على الطريق الدائري منذ يومين، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وأنا ربنا انعم علي باجدع أخوات وجمهور".

وتابعت: "عاجزة عن الشكر لكل من سأل علي بمكالمة أو رسالة. أنا ولله الحمد بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبها لي، شكرا وربنا ما يوريكم اي حاجة وحشة أبدا، الحمد لله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد".



مي سليم

كانت قد طرحت الفنانة مي سليم مؤخراً أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "يا بنتى"، على موقع "يوتيوب" وتتعاون فى الأغنية مع الشاعر محمود عبد الله والملحن محمدى وتوزيع أحمد أمين.