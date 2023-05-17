شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن كواليس لقاء الهضبة عمرو دياب ونصر محروس داخل الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المنتج الكبير نصر محروس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه مع الهضبة عمرو دياب وشقيقه الموزع الموسيقى ومهندس الصوت أمير محروس

وزعم البعض على صفحات السويشيال ميديا بأن نصر محروس في طريقة للتوقيع مع الهضبة لكن الحقيقة أن دياب كان يقوم بتسجيل إحدى أغانية الجديدة داخل استوديو إم ساوند 2 مع المهندس أمير محروس وكان نصر متواجد مع شقيقه بالمصادفة وتم التقاط صور تذكارية لهما وعلق عليها نصر والله زمان يا هضبة كنت واحشنى هذا ما حدث فقط



أميرونصرمحروس والهضبة أميرونصرمحروس والهضبة



نصر محروس وعمرو دياب نصر محروس وعمرو دياب

كان قد قدم الهضبة ليلة استثنائية مساء الجمعة الماضية خلال الحفل الكبير الذي أحياه بالجامعة الأمريكية، وهو الحفل الذي تم الإعلان عنه تحت عنوان retro أو ليلة الذكريات، وكان بمثابة عودة للهضبة بعد غياب لإحياء حفلاته بالجامعات بعد غياب دام 9 سنوات تقريبًا عن آخر حفل أحياه هناك، وكعادته صعد عمرو دياب إلى المسرح وسط حماس كبير جدًا من الجمهور الذي شاركه غناء "يا أنا يا لأ" التي أصبحت أغنية دخول حفلاته مؤخرًا.