شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المخرج هشام شربتجي اليوم بالقاهرة بعد صلاة المغرب بالحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا أمس المخرج السوري الكبير هشام شربتجي بعد معاناته من المرض، ومن المقرر أن يقام اليوم عزاء الراحل بمصر بعد صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، أما في دمشق يومي الخميس والجمعة من الساعة 8 ونصف إلى الساعة 10 ونصف.

يُعد هشام شربتجي أحد مؤسسي صناعة الدراما في سوريا، وأحد أبرز المخرجين السوريين، إذ ولد في 2 مارس عام 1948،في حي المهاجرين بدمشق، ثم سافر إلى مصر ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر حيث حصل على درجة البكالوريوس، وبعدها قام بالسفر إلى ألمانيا وتابع دراسته الفنية هناك وحصل على ماجستير في المسرح.

كما لاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته، ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ومن ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.

ونعت نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج السورى هشام شربتجى الذى رحل بعد رحلة عطاء أثرت الشاشة السورية والعربية بالأعمال الإبداعية .