شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك تحتفل بصول متابعيها لـ 24 مليون على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية سلمى حايك بوصول عدد متابعيها علي حساب انستجرام لـ 24 مليون متابع، حيث ظهرت في فيديو وهي تحتفل وقامت بالرقص مع أصدقائها.



سلمي حايك ترقص

ونشرت سلمى حايك فيديو لها عبر إنستجرام وهي تقوم بالرقص وكتبت لمتابعيها: "24 مليون سبب للابتسامة، اشكركم جميعًا على الانضمام إلى في رحلتي، لا أستطيع التعبير عن امتناني لكم".

وعلي جانب آخر وصلت إيرادات فيلم Magic Mike's Last Dance للنجمة سلمى حايك إلى 56 مليونا و297 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ يوم 10 فبراير الماضى، العمل من إنتاج Warner Bros.

ويدور فيلم Magic Mike's Last Dance لسلمى حايك حول مايك لين (تاتوم) الذى يصعد إلى المسرح مرة أخرى بعد توقف طويل، بعد صفقة تجارية تركته مفلس، أصبح يعمل نادل في فلوريدا، ولكن يتوجه مايك إلى لندن مع شخصية اجتماعية ثرية التى تغريه بعرض لا يمكنه رفضه، ومع وجود كل شيء على المحك، بمجرد أن يكتشف مايك ما يدور في ذهنه حقًا، هل سيكون وقائمة الراقصين الجدد الرائعين الذين سيضطرون إلى ضبطهم في حالة جيدة - قادرين على إخراجها؟

الفيلم من بطولة تشانينج تاتوم، دانيال لاكا، ايرين كلاين، علي فيجيروا، ايمي لوسيسيرو، كارمن اوليفاريس، سلمى حايك، كريستوفر بنكومو، كيتلين جيرارد، ايوب خان الدين.