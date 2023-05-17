شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت ينضم للمجلس الاستشارى لمهرجان عمّان السينمائي الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوَّل فيلم عن انضمام عضو جديد لمجلسه الاستشاري وهو المخرج العالمي ريدلي سكوت المعروف بأفلامه المشهورة مثل "فضائي" (إلين) و"بليد رنر" و"غلاديايتر". ستساهم خبرات سكوت في صقل مستقبل المهرجان ودعم رسالته التي تسعى إلى عرض أفضل الأعمال السينمائية الناشئة.

بهذه المناسبة، قال ريدلي سكوت: "يشرفني أن أنضم إلى مجلس إدارة مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم، سرد القصص لغة عالمية تجمع الناس وقد تساهم في تجاوز اختلافاتنا. أكثر من أي وقت مضى، من المهم تسليط الضوء على الأصوات الجديدة في صناعة الأفلام من البلدان والأماكن التي لم تُرو قصصها بعد؛ مهرجان عمّان السينمائي الدولي ملتزم بتقديم هذه القصص وأنا فخور كوني جزءًا من هذا العمل المهم."

علّقت رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي على انضمام سكوت لمجلس المهرجان الاستشاري: "يعد السير ريدلي سكوت أستاذاً في فن سرد القصص وله تأثير عالمي في صناعة الأفلام. لا شك في أن وجوده ضمن نخبة من الخبراء في مجلسنا الاستشاري سيثري جهود المهرجان في دعم صنّاع الأفلام في منطقتنا. شاهدنا من الصفوف الأمامية مستوى المهنية وأخلاقيات العمل العالية التي مارسها خلال تصويره في الأردن فيلمين حصلا على نجاح كبير في شبابيك التذاكر: ‘المريخي ‘ و‘كُل المال في العالم‘."

يعرض مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم مجموعة أفلام متنوعة عربية وعالمية. أطلقت دورته الأولى عام ٢٠٢٠ وأصبح خلال فترة وجيزة حدثاً هاماً في المشهد السينمائي. يهدف المهرجان إلى الترويج للتعبير الإبداعي المميز وتوفير منصّة لصنّاع الأفلام لعرض أعمالهم لا سيما الأولى منها.