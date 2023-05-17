شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بوستر مسرحية "سيدتى أنا" والافتتاح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكاتب والمخرج محسن رزق بوسترات مسرحيته الجديد" سيدتى أنا " بطولة داليا البحيرى ونضال الشافعى التي ستعرض خلال الأيام المقبلة على المسرح القومى.

وكان فريق عمل مسرحية "سيدتى أنا" بدأ منذ أيام ال بروفات تمهيدا لعرضها خلال موسم الصيف، والمسرحية من بطولة داليا البحيرى ونضال الشافعى، وتأليف وإخراج محسن رزق والمسرحية مأخوذة من عرض "بجماليون".



بوستر المسرحية

المسرحية أشعار عادل سلامة والحان الموسيقار محمود طلعت و ديكور د . حمدى عطية ملابس الدكتورة مروة عودة جرافيك جون بهاء تصميم الإستعراضات مصطفي حجاج وإعداد .

يذكر أن الفنانة داليا البحيرى كشفت خلال لقائها فى برنامج "أحلى كلام"، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة عن أن النجم هانى رمزى ساعدها كثيرًا فى الوقوف على خشبة المسرح، وقالت: "المسرح تجربة عملية حلوة أوى ومرعبة أوى، ممكن تقول إيفيه لجمهور ميضحكش وممكن تقول نفس الإيفيه لجمهور تانى ويضحك"، مؤكدة أن هانى رمزى ساعدها كثير.