شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل وردة.. 6 أفلام قدمتها خلال مسيرتها منها 3 مع رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ11 لوفاة الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 17 مايو عام 2012، إثر أزمة قلبية تعرضت لها، وخلال مسيرتها الفنية قدمت ما يقرب من 300 عمل غنائى ما بين الدينى والوطنى والعاطفى، وبجانب موهبتها الغنائية الكبيرة التى تفاعل معها الجمهور على مدار سنوات طويلة وحتى الآن، كان لها نصيب من المشاركة السينمائية، وعلى الرغم من نجاحها بها إلا أنها لم تشارك سوى فى 6 أفلام، منهم 3 مع النجم الراحل رشدى أباظة.

ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل الأعمال السينمائية التى شاركت فيها ورد الجزائرية..ألمظ وعبده الحامولى

كانت بدايتها فى عالم السينما من خلال فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" الذى شاركت فى بطولته عام 1962، وشاركها بطولته عادل مأمون، حسين رياض، شكرى سرحان، فؤاد المهندس، حسن فايق، وداد حمدى، نادية الجندى، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة عبد الحميد جودة السحار، حوار صالح جودت، إخراج حلمى رفلة.

أميرة العرب

وفى العام التالى 1963 قدمت فيلم "أميرة العرب"، والذى شاركها فى بطولته رشدى أباظة، وداد حمدى، محمد عوض، فؤاد المهندس، عبد الغني قمر، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو نيازي مصطفى وحوار بهجت قمر، إخراج نيازي مصطفى.

صوت الحب

وفي عام 1973 قدمت فيلم "صوت الحب" مع الفنان الكبير حسن يوسف، والعمل قصة وسيناريو وحوار عدلي المولد، وإخراج حلمي رفلة، وشارك في بطولته عماد حمدي، محمد العربي، أشرف عبد الغفور، حسن مصطفى، سعيد صالح، وغيرهم من الفنانين.

حكايتي مع الزمان

وفي العام التالي قدمت الفيلم الأشهر "حكايتي مع الزمان" عام 1974، برفقة الفنان رشدي أباظة، وشارك في بطولته أيضا كل من: سمير صبري، يوسف وهبي، لبلبة، نبيلة السيد، صلاح نظمي، محمد نجم، وغيرهم من الفنانين، وهو قصة جورج أونيه، تأليف محمد مصطفى سامي.

آه يا ليل يا زمن

كما قدمت بعدها فيلم "آه يا ليل يا زمن" عام 1977، وشاركها بطولته رشدي أباظة، عادل أدهم، يوسف شعبان، سمير غانم، مريم فخر الدين، يحيى الفخراني، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد عثمان، إخراج علي رضا.

ليه يا دنيا

بينما جاءت آخر مشاركتها السينمائية عام 1994 من خلال فيلم "ليه يا دنيا" الذي شاركت في بطولته برفقة محمود ياسين، صلاح السعدني، صابرين، وائل نور، زوزو نبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وإخراج هاني لاشين، وقصة وسيناريو وحوار بهاء جاهين.