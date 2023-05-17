شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ عادل إمام فى عيد ميلاده: بحبك قوي وبستمتع بأفلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين على تهنئة الزعيم عادل إمام الذي نحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 83، قائلة: "كل سنة وفنانا الكبير الجميل الرائع حبيب قلبي وصديقي وأستاذنا وزعيمنا عادل إمام بخير، وربنا يديه الصحة".

وتابعت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "في عيد ميلاده أحب أقوله أنا بحبك أوي أوي، ومبنساش أبدا إن أنت ليك فضل عليا لما قدمتني في أول بطولة ليا في حياتي في فيلم "الهلفوت"، وكانت أول جائزة ليا في حياتي كأحسن ممثلة".

كما وجهت الشكر له على تقديمه لها في فيلم "الهلفوت"، قائلة: "أنا بشكرك على ثقتك فيا الكبيرة وتشجيعك ليا دايما، بحبك أوي وبستمتع بأفلامك، أنت قيمة كبيرة للشعب المصري والعربي وفي كل مكان، وأي بلد بنسافر فيه، الجاليات العربية بتقولنا سلمولنا على عادل إمام، عادل إمام رمز من رموز مصر الفنية العظيمة".

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.