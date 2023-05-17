شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دقائق تصفيق لـ جونى ديب بعد العرض الأول لـ Jeanne du Barry بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الفرنسيون مفتونين بـ الممثل العالمى جوني ديب، حيث تلقى الممثل، -الذي لم يظهر علنًا منذ معركته القانونية المطولة عام 2022 مع صديقته السابقة آمبر هيرد- ترحيباً حاراً لمدة 7 دقائق في العرض الأول لفيلم ليلة الافتتاح لمهرجان كان السينمائي " Jeanne du Barry".

امتنع ديب عن البكاء عندما اندلع الحشد في جنوب فرنسا وسط تصفيق مطول لأدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، ولوح للجمهور في الشرفة وبدا مندهشًا مما يحدث.



جونى ديب

كما انفجرت دموع مخرجة الفيلم والممثلة مايوين عندما أخذت الميكروفون لفترة وجيزة، قالت "أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع المنتج الخاص بي، مع Le Pacte، لقد كان العمل إنتاجًا يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح".

وافتتح المهرجان أمس بفيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة أمبر هيرد، الدراما تأتى من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض فى دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.

وسيكون البوستر الرسمى لمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ76، صورة لجاك جاروفالو للممثلة الفرنسية كاثرين دينوف، من موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وشارك دينوف البطولة كل من ميشيل بيكولي وروجر فان هول، وتم التقاط الصورة في خلال عام 1968 على شاطئ بلدة بامبولون.