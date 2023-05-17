شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير لـ جونى ديب وفريق فيلم Jeanne du Barry بـمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الممثل العالمى جونى ديب، وفريق عمل فيلمه الدراما التاريخية الفرنسية " Jeanne du Barry"، على جلسة تصويرية بمهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76، على أن ينعقد مؤتمر صحفى خاص بالفيلم بعد انتهاء جلسة التصوير.



جوني ديب



جوني ديب



جوني ديب



جوني ديب



جوني ديب

وكان قد تلقى الممثل العالمى جوني ديب، ترحيباً حاراً لمدة سبع دقائق في العرض الأول لفيلم ليلة الافتتاح لمهرجان كان السينمائي " Jeanne du Barry".

امتنع ديب عن البكاء عندما اندلع الحشد في جنوب فرنسا وسط تصفيق مطول لأدائه شخصية الملك لويس الخامس عشر، ولوح للجمهور في الشرفة وبدا مندهشًا مما يحدث.

كما انفجرت دموع مخرجة الفيلم والممثلة مايوين عندما أخذت الميكروفون لفترة وجيزة، قالت "أريد أن أشارك هذه اللحظة مع حبيبي، مع المنتج الخاص بي، مع Le Pacte، لقد كان العمل إنتاجًا يصعب تمويله، وأريد مشاركة هذه اللحظة مع كل فريقي عبر المسرح".

وافتتح المهرجان أمس بفيلم الدراما التاريخية الفرنسية Jeanne du Barry، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جونى ديب، حيث يلعب ديب شخصية لويس الخامس عشر، يمثل العمل عودة ديب بعد محاكمة تشهير واسعة النطاق شملت زوجته السابقة آمبر هيرد، الدراما تأتى من الممثلة والمخرجة مايوين، التى عرضت أفلامها السابقة Polisse و Mon Roi أيضًا في مهرجان كان، وسيعرض فى دور السينما الفرنسية في نفس يوم العرض الأول.