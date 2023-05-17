شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية " آدم " بمسرح نهاد صليحة وتكريم غادة جبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مسرحية " آدم " على مسرح الدكتورة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أمس الثلاثاء، والتي تتحدث عن آدم منذ بداية الخليقة وبحث الإنسان الدائم عن التطوير والذى قد يتحول للأسف نتيجة استخدام الانسان السييء للتكنولوجيا إلى دمار البشرية واستخدامه للتكنولوجيا فقط لتحقيق أغراضه ومنافعه الشخصية دون الاهتمام بالأثر السلبى لهذه التكنولوجيا على البشرية .

المسرحية قدمها طلاب أكاديمية أخبار اليوم من إخراج أيمن مصطفي بحضور الأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس الأكاديمية الذي يحرص دائما على تطوير وتنمية قدرات طلاب الأكاديمية، وحثهم وتشجيعهم على الاستمرار في السعي تحت شعار " صناعة الأمل"، وإبراز النماذج الناجحة والمتميزة من الطلاب فى المجالات الفنية والتثقيفية.

مسرحية " آدم " من إخراج أيمن مصطفى والمخرج المنفذ مى عصام ، وعقب عرض المسرحية كرمت د. مها مختار - مسئول اللجنة الفنية - بتكريم كل من أ.د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لدورها فى دعم المواهب الشابة وتحفيز قدرات الشباب الابداعية من خلال العروض المسرحية و استلم بالنيابة عنها الدرع المخرج و مصمم الديكور محمود فؤاد صدقى مدير مسرح د.نهاد صليحة، وكرم أيضا المخرج أيمن مصطفى مخرج العرض لدوره على مدار سنوات فى إثراء العروض المسرحية للأكاديمية وتدريب المواهب الطلابية الشابة .