شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للنقابات الفنية يحذر أعضاءه من التورط في التكريمات غير المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز بيانا صحفيا، لرفضه التكريمات والدروع والدكتوراة الفخرية من أماكن غير موثقة أو رسمية.

وقال البيان: "بخطوات حثيثة يبذل الجهد من أجل تطوير وإنماء صناعة الدراما التليفزيونية والسينمائية، وفجأة تنتشر وبكثافة كيانات ومنظمات وهمية تزعم تكريم ومنح دروع ودرجات الدكتوراة الفخرية لأعضاء النقابات الفنية الثلاث، مما يشكل إساءة بالغة للأعضاء بمصر والعالم وخاصة أن هذه المؤسسات تهدف إلى الارتزاق، وجلب الأموال غير المشروعة".

وتابع: "والاتحاد العام للنقابات الفنية يؤكد على التقدير والاحترام لكل الكيانات ذات السمعة الطيبة والموثقة من الجهات ذات الصلة، والرسمية بالمؤسسات المصرية".

وأضاف: "ويهيب بأعضاء النقابات الفنية الثلاثة توخي الحذر والحيطة من التورط دون قصد في أي أمر مشابه من شأنه أن يسيئ للحركة الفنية في مصر والوطن العربي والعالم".