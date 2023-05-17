شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: كواليس العمل مع الزعيم عادل إمام في صاحب السعادة كانت راقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مادلين طبر كواليس تعاونها مع الفنان عادل إمام، في مسلسل "صاحب السعادة"، وقالت لـ ”الخليج 365”: "كواليس العمل مع الزعيم في مسلسل (صاحب السعادة)، كانت راقية لا مجال فيها للخطأ".

وتابعت: "كنت قلقة لأننا أمام ملك الكوميديا، ولكن الحمد لله الأستاذ طمني بموافقته على بعض تحركاتي، وجملي المرتجلة ووصفها بأنها دمها خفيف، ووافق عليها خصوصا أن الشخصية كانت لبنانية".

وحرصت على تهنئة الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ 83 الذي نحتفل به اليوم، قائلة: "أستاذ عادل إمام، كل سنه وانت طيب، ، منحت الفنانين أملا أن يحلموا بالأبدية، لأن فنك الجيد في مجموعة من أفلامك حملت رسائل أقوى من منهج تربوي بحاله".

يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.