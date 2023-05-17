شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم هالة صدقي "الملكة صفصف" عن دورها في جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في إستقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 يكرم هالة صدقي



الملكة صفصف



الناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي



النجمة هالة صدقي



النجمة هالة صدقي

تحدثت هالة صدقى خلال الندوة الفنية عن كواليس شخصية الملكة صفصف في أحداث المسلسل، وردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور في أغلب الدول العربية والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى كواليسها مع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى، والتي أشادت بعبقريته في الإخراج وتوجيه الممثلين، كما تحدثت عن التكريمات التي حصدتها خلال الشخصية التي قدمتها في العمل .



النجمة هالة صدقي



صفصف



الزميلة نانيس هيكل مع النجمة هالة صدقى

كما تطرقت هالة صدقى إلى تاريخها الفني والاعمال التي قدمتها، بالإضافة إلى كواليس المشاهد الأخيرة من المسلسل، وعلاقتها بالفنان أحمد فهيم خصوصاً إنه قدم دور ابنها في العمل، وهو ما اعطى انطباعا مميزا لدى الجمهور، وأكدوا خلال التعليقات على أنها ممثلة من العيار الثقيل وتقدم أي دور وتجيد فيه .



هالة صدقي



هالة صدقي



هالة صدقي في ضيافة الخليج 365



هالة صدقي في ضيافة الخليج 365



هالة صدقي في ضيافة الخليج 365



هالة صدقي في ضيافة الخليج 365



هالة صدقي



الناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي



علي الكشوطي رئيس قسم الفن



عماد صفوت



محمد زكريا



هالة صدقي ووائل السمرى



هالة صدقي



هالة صدقي



هالة صدقي والناقدة علا الشافعي رئيس التحرير التنفيذي

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



هالة صدقي



هالة صدقي



هالة صدقي في ضيافة الخليج 365



هالة صدقي في ندوة الخليج 365



هالة صدقي ووائل السمري في ندوة الخليج 365



هالة صدقي ووائل السمري في ندوة الخليج 365



هالة صدقي في ندوة الخليج 365