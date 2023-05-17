شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة فيلم Fast X المنتظر للنجم فان ديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعو السينما العالمية فيلم Fast X، الجزء العاشر من سلسلةFast and Furious ، التي تمكنت من جذب الأنظار منذ بدايتها في عام 2001.

الجزء الجديد سيطرح تحت اسم Fast X، وسيكون شعاره "بداية نهاية الطريق"، سلسلة Fast and Furious تعد الأقوى، من حيث القصة، وطاقم الممثلين والشخصيات الأساسية الذى لايزال كما هو منذ بدايته.



Fast X

وخلال العديد من المهام وعلى الرغم من الصعاب، التي تمكن فان ديزل أو دوم توريتو وعائلته الفوز على كل عدو يأتي في طريقهم بذكاءخارق.

ويدور فيلم Fast X ، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، الذى شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراج Louis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم :ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار. كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.