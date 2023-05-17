شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: أسطورة مصرية عظيمة وشرفت مهنتك وبلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة شريهان، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 17 مايو، مؤكدة أنه أسطورة مصرية عظيمة لن تتكرر وكان شرفا لمهنته وبلده وأن رحلته درس في العطاء والالتزام والاحترام.

وقالت شريهان: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية عظيمة لن تتكرر.. شرفت مهنتك وبلدك وشعبك وأمتعت أجيال وأجيال، تاريخك ورحلة عطائك لاتزال تسعد وتعطى متعة وبهجة وسعادة ورسالة لكل ناطقى اللغة العربية".

وأضافت شريهان: "رحلتك درس فى العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف، كنت ولا تزال وستظل عادل إمام واحد ليس له مثيل، دمت لنا ونفتخر بك كعلم مصرى عظيم".



الزعيم عادل إمام مع شريهان

ويحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده، زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.