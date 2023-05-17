شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضى كللت بالنجاح.. من لآخر نفس إلى ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد السينما المصرية منذ بدايتها، ثنائيات تجمع النجوم فى أعمالهم السينمائية والدرامية، وينتظرهما الجمهور في كل عمل يطل به عليهم، ولعل ابرز هذه الثنائيات النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها النجم أحمد العوضى، اللذان شكلا ثنائى مميز اتسم بالرومانسية والفكاهة في أعمالهم وأصبحا ثنائى ينتظره الجمهور فى كل عام فى شهر رمضان بعد أن حقق النجاح فى أعمالهم السابقة.

مسلسل لآخر نفس

كانت البداية التى جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من خلال مسلسل "لآخر نفس" عام 2019 والتى دارت أحداثه فى إطار درامي مشوق حول سلمى (ياسمين عبد العزيز) وهى امرأة قُتل زوجها الضابط حازم (فتحى عبد الوهاب) في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيء، تهدد حياتها وحياة أطفالها.

مسلسل اللى مالوش كبير

كرر الثنائى التعاون مرة أخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، والتي دارت أحداثه حول اجبار والد "غزل" ياسمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي "أحمد العوضي" وتقع في حبه.

مسلسل ضرب نار

كلل النجاح بين الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد هذا العام حيث قدما الثنائى مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، ودارت أحداثه حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.