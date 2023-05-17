شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: شخصية الملكة صفصف خلتنى اكتشف انى واخدة من والدتى كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل شخصية "صفصف" التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة، خلال ندوة أقيمت في ”الخليج 365”، وقالت: "الشخصية مش بعيدة عن الشعب المصرى واعتقد ان اغلب الشعب المصرى عنده التلقائية والروح دى لان هتلاقى الشخصية موجودة في البيت".

وتابعت هالة صدقى: "يمكن المسلسل وتحديداً شخصية صفصف نجحت لانى شيلت حاجز الحوار التليفزونى، والسبب الرئيسى في نجاح العمل ده هو محمد سامى، وهو أدانى الحرية وعنده عادة أن يؤدى المشهد مع كل واحد هيعمله ازاى، وانا كنت بقوله هابهرك يا أستاذ وكنت واصلة لتفكيره بسهولة فبقى المشهد بيطلع سهل".

وأضافت هالة صدقي: "مكنتش عاوزة أقلد حد ولا فكرت في تقليد حد، وصفصف سيدة انسيابية، ومع الفارق أنا ليا صديقة تعتبر اختى وهى مفيش فلتر في الحوار وطول النهار بنلم مصايب من وراها من كتر الكلام ودى طبيعة، ووالدتى واخدة منها كتير وده اللى اكتشفته بعد كده وهى ان الله يرحمها بتقول الحاجة في وشنا، ومش بطبط على حد، ولما اجى اعاتبها تقولى مانا قلت الحقيقة، ففي مخزون عندى من ناس كتير طلعت صفصف

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في إستقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.























