وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بـ "تاج ورد" تقديرا لدورها فى جعفر العمدة

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القاهرة - سامية سيد - فاجأ الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع الفنانة الكبيرة هالة صدقي بلفتة تكريمية خاصة أثناء استضافتها في ندوة الخليج 365، بأن أهداها صحبة من الزهور وتاجا من الورد تقديرا لأدائها المبهر في مسلسل جعفر العمدة وتجسيدها لشخصية الأم المصرية الأصيلة التي تحمي أسرتها وتدافع عنها، قائلا: "ما دام الملكة قد حضرت فلا بد أن نتوجها بما تستحق".

وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاج من الورد تقديرا لدورها فى جعفر العمدة



وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاج من الورد تقديرا لدورها فى جعفر العمدة



وائل السمرى و الملكة صفصف



وائل السمرى وصفصف



هالة صدقي وائل السمرى



وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاجا من الورد



وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاجا من الورد تقديرا لدورها فى جعفر العمدة



وائل السمرى وهالة صدقي



وائل السمرى



وائل السمرى



وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاجا من الورد تقديرا لدورها فى جعفر العمدة



هالة صدقي تحمل تكريم الخليج 365



وائل السمرى وهالة صدقي



وائل السمرى يفاجئ الملكة صفصف بتاجا من الورد تقديرا لدورها فى جعفر العمدة

وأكد وائل السمري في كلمة ترحيبية بـ "الملكة صفصف" أن المكانة الكبيرة التي احتلتها هالة صدقي في قلوب المصريين مؤخرا والإجماع علي الإشادة بها والاحتفاء بإمكانياتها الفنية لم يكن مستغربا ابدا. مشددا على أن هذه المكانة تأخرت كثيرا، وهي بالنسبة لي من أهم نجمات مصر وأكثرهن جدارة بكل تقدير، ومازلنا نتذكر دورها الكبير في مسلسل حسن أرابيسك الذي تحولت فيه إلى أيقونة فنية أجمع علي حبها الشعب العربي كله.

من ناحيتها أبدت الفنانة الكبيرة هالة صدقي سعادتها بهذه اللفتة الخاصة وأصرت على استكمال الندوة بهذا التاج، مؤكدة على أن السمري من الأصدقاء القلائل الذين يعرفون الشخصية التي استلهمتها أثناء أداء شخصية الملكة صفصف.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.