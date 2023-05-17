شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي بندوة الخليج 365: محمد سامي هو من اقترح لزمة "أنا الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة هالة صدقي خلال لقائها بندوة الخليج 365 عن سر لزمة " أنا الملكة " بمسلسل جعفر العمدة، حيث قالت: اتفقنا مع المخرج محمد سامي على وجود لزمة لصفصف وعرض علي بالفعل أكثر من واحدة ولكن لم تمسني، وكان من ضمنها " أنا حزينة " ولكن اكتشفنا أن هناك زميل آخر كان قد قالها فقمنا بإلغائها ، إلى أن قام سامي في أحد الأيام باقتراح " أنا الملكة " وقد كان .

وعن مشهدها المؤثر مع محمد رمضان في زيارته بالحجز قالت : المشهد لم يكن كما عرض فكان من المفترض أن أقوم أنا وبعض الزميلات به ولكن بسبب عدم انضباطهم لم يأتوا التصوير فحول سامي المشهد بيني وبين محمد رمضان فقط وظهر بهذه الصورة .

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في إستقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.