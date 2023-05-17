شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستعد لطرح كليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أنغام، لطرح كليب أغنيتها الجديدة "سيبك انت"، في الساعة الثامنة، مساء غد الخميس، على يوتيوب، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على تويتر، قائلة: "استنوا فيديو كليب أغنية سيبك انت، بكرة الساعة 8 بتوقيت القاهرة".

أغنية "سيبك انت" من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، إخراج الكليب جمال عادل.

من ناحية تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وروجت أنغام للحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديو ترويجي للحفل، معلقة عليه: "أهل الإمارات الحبيبة وحشتوني، في انتظار لقائكم بكل الحب والشوق في دبي دار الحي، نلتقي يوم 20 مايو في ارينا – دبي".

وطرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها مؤخرا والتى تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، الكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت أغنية "خلينى شوية معاك" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس.



