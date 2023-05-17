شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: نجاحى في جعفر العمدة ضعف نجاحى في أرابيسك وخلانى خايفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هالة صدقي عن الفنانين الذين قاموا بتهنئتها منذ أولى حلقات مسلسل جعفر العمدة، خلال ندوة أقيمت في ”الخليج 365”، وقالت: أول من احتفى بي وهنأنى على دور صفصف كان أمير كرارة ونشوى مصطفى، والهام شاهين كان في منتصف المسلسل".

وتابعت هالة صدقي: "ردود الأفعال بدأت لما كانت شركة ميديا هب عاملة حفلة في رمضان وكنا لسه في الحلقة الرابعة، وبعدين جالى تليفون من صحفي مهم جدا، قالى كلام حلو اوى وقلت كويس وتمام بس اتخضيت، وجالى تليفون تانى من شخص مهم في الصحافة برده، وقالى انه مش عارف يكتب ايه من روعة الدور وبعد ما قفلت قعدت أعيط".

وأضافت هالة صدقي: "اصل أنا هاقدم ايه بعد كده ده احنا لسه في الحلقة الرابعة ولسه مبدأناش وشوفت كل ردود الفعل دى وده مخلانيش أفرح بالمسلسل وخلانى خايفة لأنى مش عارفة هعمل ايه تانى، لأن النجاح حصلى في مسلسل ارابيسك ونجاح جعفر المعدة ضعف ارابيسك، لأنه نجاح استثنائى والأدوار الجاية هتتظلم هايقولوا حلو بس صفصف كانت حاجة تانية".

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في استقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.























