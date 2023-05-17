شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي بندوة الخليج 365: نهاية جعفر العمدة لم تتغير وكنت بلاعب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة صدقي خلال ندوتها باليوم السابع عن الجدل الذي حدث بسبب فيديو لها عن تغيير نهاية المسلسل: "اعتدت خلال صفحتي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أن ألعب مع الجمهور، الذي كان يقوم بتوقعات كثيرة لنهاية المسلسل، وفي أحد الأيام ظهرت في فيديو أداعبهم بأننا غيرنا النهاية ولكن ليس هذا ماحدث .

وتابعت : "كان هدفنا في نهاية المسلسل أن نقول إنه مهما حاول الإنسان تغيير نفسه لن يتغير ، فجعفر بعدما عاد له ابنه واطمأن بدأ يبحث عن نساء مرة أخرى، وبالمناسبة صفصف هي الأم الوحيدة التي تعتبر عمود البيت، وهذا ما خلقه سامي في التصوير، فهي ضد تعدد الزوجات ودائما تؤكد على أن الزواج من أكثر من واحدة خطأ، ودائما تسعى للم الشمل بين الأخوة، وجعفر برغم قوته يكون أمام أمه كالطفل" .

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في إستقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.