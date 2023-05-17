شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: عملت دور أم محمود ياسين في مسلسل الأفيال وكان عندى 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هالة صدقي عن بداية قرائتها لشخصية "صفصف" في مسلسل جعفر العمدة، وتجسيدها لدور أم لأشخاص كبيرة في العمر خلال ندوة أقيمت في ”الخليج 365”، قائلة: "محمد سامى كلمنى وقالى انى هعمل دور أم وكبيرة في السن ولديها ابنين متقدمين بالعمر وقلتله انا ممثلة".

وتابعت هالة صدقي: "زمان لما عملت مسلسل الأفيال طلعت أم الفنان محمود ياسين وكان عندى وقتها 19 سنة، فبالنسبة ليا مش فارقة دى ملهاش علاقة بهالة صدقي، والمكياج والإضاءة بيتوظفوا بشكل صح فكله بيكون تمام".

وأضافت هالة صدقي: "أنا لما قريت شخصية صفصف حسيته ان مش هو ده الدور اللى متمنياه، وكان مخلي عندى أرق ومش حاسة بالدور وحلقات كتير بكون طالعة فيه مشهد ولا مشهدين، وده لأن محمد سامي بينزل بالعناوين الرئيسية بس على الورق ووقت التصوير وجوا اللوكيش بيطلع الابداع بتاعه، ومحمد سامي بيمثل شخصية شخصية في المسلسل".

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في استقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



















