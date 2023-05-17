شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي بندوة الخليج 365: شعرت بنجاح صفصف بسبب ردود أفعال الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة هالة صدقي خلال لقائها بندوة الخليج 365 : شخصية صفصف قريبة من شخصيتي فأنا تقريبا صفصف، ولكن اختلف عنها في بعض الأشياء، أعتقد صفصف نجحت بسبب شخصيتها الشعبية وبها تلقائية الشعب المصري، والغريب بالنسبة لي كان رد فعل الأطفال ، فأنا لم أشعر بالنجاح إلا بعدما خرجت ووجدت أطفالا كثيرة يجرون نحوي شعرت حينها أنني ماما نجوي أو بقلظ ، ووجدتهم يرددون حوار صفصف هنا فقط شعرت بالنجاح .

واحتفى الخليج 365 بالنجمة الكبيرة هالة صدقى ونجاحها في شخصية "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربى، وكان في إستقبال الفنانة رئيس مجلسى الإدارة وتحرير الخليج 365 أكرم القصاص، والناقدة الفنية ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع "علا الشافعى" ، ووائل السمري رئيس التحرير التنفيذي، ورئيس قسم الفن على الكشوطى، والزملاء في قسم الفن جمال عبد الناصر وعماد صفوت، ومحمد زكريا ولميس محمد ووداد خميس، وعدد كبير من الزملاء .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.